Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Fischerbach - Erneut tote Fische aufgefunden

Fischerbach (ots)

Nachdem es bereits am Freitag vergangener Woche zum Auffinden von verendeten Fischen im Eschbach gekommen war, wurden Beamte des Polizeireviers Haslach am Mittwochabend erneut gerufen. Gegen 18:20 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass erneut rund 15 Fische verendet waren. Eine entnommene Gewässerprobe und sichergestellte, verendete Fische wurden an die ermittelnden Beamten des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt weitergeleitet.

Ursprüngliche Meldung vom Freitag, 25.09.2020, 17:14 Uhr

Fischerbach Warum im Bachlauf entlang der Straße "Eschau" circa 30 verendete Fische an der Wasseroberfläche trieben, ist noch unklar. Eine Verfärbung des Gewässers war nicht erkennbar. Eine erhobene Wasserprobe soll den ermittelnden Beamten des Fachbereichs "Gewerbe/Umwelt" Aufschluss geben.

