POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Ermittlungen nach Auseinandersetzung eingeleitet

Rheinau, Rheinbischofsheim (ots)

Unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten und einer Sachbeschädigung haben die Beamten des Polizeireviers Kehl am Mittwochabend Ermittlungen einleiten müssen. Gegen 19:20 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Kirchstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Nach einem Streit soll ein 27-Jähriger einen 30- und einen 31-jährigen Kontrahenten einen Faustschlag versetzt haben. Der jüngere der beiden steht wiederum im Verdacht, den 27-Jährigen anschließend mit einem Messer bedroht und den von ihm genutzten Fiat Panda beschädigt zu haben. Die detaillierte Aufarbeitung der Geschehnisse, bei denen offenbar niemand ernsthaft verletzt wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen durch die Beamten des Polizeipostens Rheinau.

