Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Fußgänger schwer verletzt

Haslach (ots)

Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Sattelzug am Donnerstagmittag an der Fußgängerampel in der Schwarzwaldstraße zur Straße "Im Mühlegrün" hat sich ein 62 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Offenburger Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Lichtzeichenanlage für den Lastwagenfahrer grün gezeigt haben. Der genaue Unfallhergang bedarf aber noch der weiteren Klärung. Aktuell wird der Verkehr von der Polizei wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Hierdurch staut sich der Verkehr in beide Richtungen. Ein Sachschaden dürfte nach derzeitigen Feststellungen nicht entstanden sein.

