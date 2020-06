Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Schwangeren Frau in den Bauch geschlagen

Hannover (ots)

Gestern Mittag gerieten eine schwangere Frau (29) und ein Mann (41) in der Bahnhofshalle in Streit. Dann wurde es rustikal und endete in einer wechselseitigen Körperverletzung.

Zunächst kratzte die Rumänin den Mann und fügte ihm eine blutende Handverletzung zu. Anschließend schlug der Pole der Frau in den Bauch. Eine Streife der Bundespolizei kam hinzu und konnte die beiden trennen und zur Wache mitnehmen. Angeforderte Rettungssanitäter versorgten die beiden Kontrahenten. Die angeratene Mitnahme ins Krankenhaus lehnte die Frau ab.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnten der Pole und die Rumänin die Wache verlassen. Beide haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

