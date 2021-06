Feuerwehr Neuss

FW-NE: Zimmerbrand im 6.OG war angebranntes Essen | Ein Bewohner verletzt

Neuss (ots)

Am 11.06.2021 wurde die Feuerwehr in der Mittagszeit zur Bernhard-Letterhaus-Straße in Weckhoven gerufen, dort hatte ein Bewohner Brandgeruch und eine leichte Verrauchung im Flur festgestellt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten das Gebäude und wurden im 6.ten Obergeschoss fündig: stark verbranntes Essen hatte für eine verrauchte Wohnung gesorgt, dieses wurde von Einsatzkräften unter Atemschutz ins Freie gebracht. Während der Bewohner der Wohnung vom Rettungsdienst versorgt wurde, lüftete die Feuerwehr die Wohnung und den Treppenraum mit Hilfe eines Hochdrucklüfters. Nach einer ersten Untersuchung durch den Rettungsdienst stellte sich heraus, dass der Bewohner in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Im Einsatz war der hauptamtliche Löschzug mit insgesamt 16 Einsatzkrften und ein Rettungswagen. Durch den Löschzug Stadtmitte wurde eine Bereitschaft auf der Feuerwache gestellt.

