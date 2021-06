Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuer in einem Gartenhaus | Paralleleinsatz durch e-call ausgelöst

Neuss (ots)

Am Mittwoch, den 9. Juni wurde die Feuerwehr um 8:55 Uhr nach Holzheim alarmiert. Dort war in der Küche eines Gartenhauses ein Feuer ausgebrochen. Eine aufmerksame Nachbarin hat im Inneren des Hauses Flammen gesehen und sofort den Notruf gewählt. Ein Hausmeister, der zufällig vor Ort war, bekämpfte mit einem Gartenschlauch das Feuer und verhinderte so eine Ausbreitung des Brandes.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Brandbekämpfung des Hausmeisters bereits so erfolgreich, dass das Feuer nahezu aus war. Die Feuerwehr öffnete die Dachhaut, um eventuelle Glutnester abzulöschen und führte weitere Nachlöscharbeiten durch. Im Einsatz waren der hauptamtliche Löschzug sowie die Tagesstaffel. Der Löschzug Stadtmitte stellte für die Einsatzdauer den Brandschutz für das Stadtgebiet sicher und wurde prompt zu einem weiteren Einsatz alarmiert:

In einem Fahrzeug wurde ein so genannter e-call ausgelöst. Das ist ein automatisch abgesetzter Notruf, der einen Unfall auch dann melden kann, wenn der Fahrer dazu nicht mehr in der Lage ist. Dieser Call wurde zunächst von einer e-call-Zentrale aufgenommen, die sodann versuchte, mit dem Fahrer Kontakt aufzunehmen. Da dies nicht gelang, löste die Zentrale einen Notruf aus. Noch während der Anfahrt konnte aber Entwarnung gegeben werden: Der e-call-Zentrale war es zwischenzeitlich gelungen, mit dem Fahrzeug Kontakt aufzunehmen und einen Unfall auszuschließen.

Zum couragierten Verhalten des Hausmeisters bei dem Brand in Holzheim möchten wir noch Folgendes anmerken: Das beherzte Eingreifen des Hausmeisters hat Schlimmeres verhindert. Dennoch ist es in solchen Situationen immer wichtig, an den eigenen Schutz zu denken. Vor allem der Brandrauch ist lebensgefährlich. Daher sollen eigene Löschversuche nur dann unternommen werden, wenn dies aus einem sicheren Bereich heraus möglich ist, in dem man sowohl vor den Flammen als auch vor dem Rauch geschützt ist.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell