FW-NE: Bilanz des Unwettereignisses vom 04.06.2021 | 30 Einsätze in Neuss

Neuss (ots)

Am 04.06.2021 zog eine Unwetterfront über das Stadtgebiet und bescherte der Feuerwehr Neuss vom frühen Abend bis in den Morgen des 05.06. insgesamt 30 Einsätze.

Durch heftige Regenfälle, ein starkes Gewitter und technische Probleme in der Rettungsleitstelle des Rhein-Kreis-Neuss stellte sich die Lage eingangs zunächst dramatisch dar, daher wurde ein Vollalarm für die gesamte Feuerwehr ausgelöst. Da es durch einen Blitzeinschlag auch technische Probleme beim Notruf gab, hatten die Bürger so auch Anlaufstellen in den Gerätehäusern, um zügig Hilfe zu bekommen.

Bei den meisten Einsätzen handelte es sich um Wasserschäden, vereinzelt mussten auch lose Äste aus Bäumen geholt werden. Möglicherweise durch einen Blitzeinschlag geriet ein Dachstuhl in Norf in Brand, dieser konnte aber recht zügig gelöscht werden. Hier wird die genaue Ursache aber noch durch die Polizei ermittelt. Eine Bewohnerin musste zur Kontrolle in ein Krankenhaus, ein Teil des Hauses war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr musste Teile des Daches entfernen, um an den Brand zu gelangen.

