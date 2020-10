Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsversuch und Einbruch

Ludwigshafen (ots)

In einen Imbisswagen in der Bgm.-Trupp-Straße versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Montag (05.10.2020) auf Dienstag (06.10.2020) einzubrechen.

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum 1.-6.10.2020 in ein hölzernes Verkaufshäuschen im Ostring (Nähe Einmündung Samariterstraße) ein. Da sich keine Wertsachen im Inneren befanden, konnten die Täter nur ein Radio stehlen.

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

