POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. Am Steuer eingeschlafen.

Ein 20-jähriger Mann schlief am frühen Sonntagmorgen am Steuer ein und kollidierte auf der Lageschen Straße mit mehreren geparkten Autos. Er war gegen 4 Uhr in Richtung Lage unterwegs, als er am Steuer eines VWs nach rechts von der Fahrbahn abkam und in das Heck eines geparkten Wagens krachte. Dieser wurde auf ein weiteres Auto geschoben. Der VW schleuderte herum und kollidierte mit einem dritten Fahrzeug, bevor er zum Stehen kam. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Sein Führerschein wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt. Der Sachschaden beträgt geschätzt 36 500 Euro. Der VW und ein weiterer Wagen mussten abgeschleppt werden.

