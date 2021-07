Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: PKW fuhr in Hauswand, Fahrer verletzt

Mönchengladbach-Rheydt, 25.07.2021, 21:56 Uhr, Limitenstraße (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach wurde am Sonntagabend ein Verkehrsunfall auf der Limitenstraße in Höhe des Jobcenters gemeldet. An dem Unfall sollten zwei PKW beteiligt sein. Aufgrund dieser Info wurden ausreichende Kräfte zur Einsatzstelle entsandt. Schnell konnte durch die ersteintreffenden Kräfte festgestellt werden, dass es bei dem Unfall zu einer Kollision zwischen einem PKW und der Hauswand des Jobcenters gekommen war. Ein weiter PKW wurde seitlich touchiert bevor das Fahrzeug in die Hauswand einschlug. Die Fassade, ein Tor und eine Eingangstüre am Jobcenter sowie der PKW wurden durch den Aufprall stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Unfallstelle musste abgesichert werden. Der Fahrer des verunfallten Fahrzeuges entfernte sich mit einer blutenden Wunde zunächst von der Unfallstelle. Wenig später konnte er im Bereich der Bahnhofstraße von der Polizei ausfindig gemacht werden. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus der Stadt transportiert. Die Insassen des touchierten PKW blieben beide unverletzt. An dem verunfallten PKW wurde vorsorglich die Stromversorgung abgetrennt und die auslaufenden Betriebsstoffe aufgenommen. Das beschädigte Tor und die Eingangstüre am Jobcenter wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr provisorisch verschlossen. Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

