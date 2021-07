FW-MG: Eine verletze Person nach Zimmerbrand

Feuerwehr Mönchengladbach

Eine verletze Person nach Zimmerbrand

Mönchgladbach-Westend, 20.07.2021, 16:52 Uhr, Bahnstrasse

Am späten Nachmittag kam es zu einem Brand in einem privaten Büro eines Einfamilienhauses. Als der Hauseigentümer den Brand im 1. Obergeschoss bemerkte eilte er in die Etage und konnte das Feuer selber löschen. Da sich der giftige Rauch jedoch bereits in den Räumen ausgebreitet hatte, zog er sich bei den Löschmaßnahmen eine Rauchgasvergiftung zu. Nach Untersuchung durch den Notarzt der Feuerwehr wurde der Mann in ein Mönchengladbacher Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kontrollierte das Büro mit einer Wärmebildkamera auf verstecke Glutnester und befreite das Haus mit einem Belüftungsgerät vom Brandrauch. Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Bettrath), zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach. Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

