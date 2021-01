Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt, Versuchte Körperverletzung mit Messer Dienstag, 12.01.2021, 14:10 Uhr

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Hechtsheimer Straße in der Oberstadt um 14:10 Uhr zu einem heftigen Streit zwischen einem Roller- und einem Autofahrer. Bei der Auseinandersetzung griff der 34-jährige Rollerfahrer den Autofahrer plötzlich mit einem Messer an. Dieser konnte dem Angriff jedoch ausweichen. Zeugen sowie ein auf dem Heimweg befindlicher Polizeibeamter kamen hinzu und schritten ein. Der Angreifer konnte überwältigt und das Messer bis zum Eintreffen der Polizei gesichert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Täter wurde durch die Polizei festgenommen.

