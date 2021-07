Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach BAB 46 FR Düsseldorf zwischen dem Kreuz Wanlo und der Anschlussstelle Odenkirchen (ots)

Um 11.31 Uhr ereignete sich auf der BAB 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen dem Autobahnkreuz Wanlo und der Anschlussstelle Odenkirchen ein Verkehrsunfall. Es waren insgesamt zwei Personenkraftwagen am Unfallgeschehen beteiligt. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr leiteten zügig die Verkehrsabsicherung ein und verschafften sich einen Überblick über den Unfallort. Eine technische Rettung wurde nicht eingeleitet, da bereits alle verunfallten Personen ihr Fahrzeug verlassen hatten. Die Fahrzeuge wurden gesichert und auslaufende Betriebsmittel wurden mit Bindemittel ab gestreut. Alle fünf Insassen der Fahrzeuge wurden durch die Notärzte gesichtet und untersucht. Auf Grund ihrer Verletzungen wurden alle fünf Personen zur weiteren medizinischen Versorgung in die Krankenhäuser der Stadt Mönchengladbach und des Kreises Heinsberg gebracht. Nach einer Grobreinigung der Fahrbahn von herumliegenden Fahrzeugteilen wurde die Einsatzstelle der Polizei zur Unfallursachenermittlung übergeben. Durch die Vollsperrung der Autobahn während der Rettungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen der Technik- und Logistikabteilung (Holt), die Einheiten Wickrathberg und Wanlo der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach mit vier Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, der Rettungsdienst des Kreises Heinsberg mit einem Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Knopp

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell