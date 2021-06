Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nägel auf Fahrbahn ausgelegt

Zeugen gesucht

Gangelt-Birgden (ots)

Am vergangenen Freitag (4. Juni) verteilten Unbekannte zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr auf der Kreuzstraße, in Höhe der Zufahrt zum Friedhof, eine größere Menge Nägel, welche zum Teil mit Klebeband umwickelt waren. Eine 48-jährige Frau aus Neuss fuhr mit ihrem Pkw über diese Nägel. Dabei wurde ein Reifen ihres Fahrzeugs beschädigt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

