Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 05.06.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Übach-Palenberg - Einbruch

Im Tatzeitraum 02.06.2021, 18:00 Uhr bis 04.06.2021, 12:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle auf der Roermonder Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde zumindest ein Fernseher entwendet.

Hückelhoven - versuchter Diebstahl eines Krades

Zwei unbekannte Täter versuchten am 04.06.2021, zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr, ein an der Krefelder Straße abgestelltes Krad der Marke "KTM" zu entwenden. Dabei wurden sie von einer Zeugin gestört und flüchteten in einem grauen Kombi mit niederländischem Kennzeichen. Zur Personenbeschreibung kann angegeben werden, dass beide Täter kurze Haare hatten und eine muskulöse Statur - einer trug ein blaues T-Shirt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell