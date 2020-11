Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Scheiben eingeschlagen

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap) In der Einbecker Ortschaft Vogelbeck kam es in zurückliegender Zeit zu einigen Sachbeschädigungen. Ein 52 Jahre alter Vogelbecker erstattete Anzeige, da mehrere Fenster auf der Rückseite seiner Scheune, die auf einem Fußgängerdurchgang Mittelstraße in Richtung Brunnenstraße erreichbar ist, eingeschlagen wurden. Tatzeitraum müsste hier die Woch vom 26. Oktober bis 01. November sein. Die Schadenshöhe beträgt ca. 250,- Euro. Eine weitere Sachbeschädigung wurde am Mittwoch, 04.11.2020, gegen 16.45 Uhr begangen. Hier wurde ein Kellerfenster auf der Rückseite eines Versorgungshauses der Stadwerke in der Teichstraße eingeschlagen. Hier wurden zwei männliche Personen, vermutlich Jugendliche, gesehen die sich mit einem Vorschlaghammer in der Hand von der Örtlichkeit entfernten. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 100,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

