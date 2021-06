Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - LKW bleibt an Bahnschranke im Gleisbereich hängen

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Donnerstag, 24. Juni 2021, gegen 10:25 Uhr, musste ein LKW mit Anhänger aufgrund eines Fahrfehlers im Bereich eines beschrankten Bahnübergangs an der Bahnhofstraße in Bötzingen rangieren. Während dessen schloss sich die Bahnschranke und blieb am Anhänger hängen. Der Anhänger befand sich zu diesem Zeitpunkt auf den Gleisen. Der LKW-Fahrer lief dem anfahrenden Zug entgegen um zu warnen, was einen Zusammenstoß verhinderte. Am LKW und der Bahnschranke entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Bahnverkehrs.

