POL-FR: Vogtsburg - Starke Rauchentwicklung durch mangelhaften Holzofen

Vogtsburg - Am Donnerstag, 24. Juni 2021, gegen 17:00 Uhr, wurden die oberen beiden Etagen eines Einfamilienhauses in der Hohlgasse in Vogtsburg-Bickensohl aufgrund eines mangelhaften Holzofens mit starkem Rauch durchzogen. Zu einem Brand ist es letztlich nicht gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Vogtsburg war mit 24 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.

