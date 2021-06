Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Einbruch in Schulen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

In der Nacht auf Freitag wurde sowohl in den Gebäudekomplex der Grundschule Brückleacker, als auch in die Ruth-Cohn-Verbundschule, beziehungsweise in das Erasmusgymnasium in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Der angerichtete Sachschaden hält sich glücklicherweise in Grenzen.

Um in die Gebäude eindringen zu können, wurden unter anderem drei Fensterscheiben zerstört, was nachts eventuell jemand gehört haben könnte. Möglicherweise ist Zeugen auch jemand in der Tatnacht in der Nähe der Objekte aufgefallen.

Die Polizei bittet um alle auch noch so unwichtig erscheinenden Informationen in diesen Fällen. Hinweise bitte an das Revier Waldkirch unter Telefon: 07681/4074-0.

