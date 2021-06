Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Motorradfahrer stürzt wegen Ölspur - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer befuhr am Freitag, 25.06.2021, gegen 11.50 Uhr, die Brombacher Straße in Richtung Brombach. Im Kreisverkehr zur Lörracher Straße / Querspange zur Autobahn A 98 rutschte er mit seinem Motorrad auf einer großflächigen Ölspur aus, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Wegen der aufwendigen Fahrbahnreinigung war die Strecke mehrere Stunden gesperrt. Dies sorgte in Lörrach für ein mittelgroßes Verkehrschaos. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 9800-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher der Ölspur geben können.

