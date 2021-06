Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Jugendlicher randaliert im Zug - Fahrgast und Polizeibeamtin verletzt

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Donnerstag, 24. Juni 2021, gegen 18:00 Uhr, randalierte ein 15-Jähriger im Zug am Bahnhof Bötzingen und verletzte einen Fahrgast durch einen Schlag ins Gesicht. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Jugendliche und konnte letztlich durch eine 28-jährige Polizeibeamtin mit Unterstützung zweier Passanten festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete der Jugendliche heftigen Widerstand, wodurch die Polizeibeamtin am Arm verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell