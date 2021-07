Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand einer Hecke

Mönchengladbach-Venn, 21.07.2021, 19:18 Uhr, Ernst-Wiechert Weg (ots)

Am heutigen Abend gegen 19:18 Uhr wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Heckenbrand im Ortsteil Venn gerufen. Bei der Entfernung von Unkraut mit einem Gasbrenner, geriet eine Hecke, bestehend aus sogenannten Lebensbäumen, in Brand. Da sich diese Bäume sehr leicht entzünden, breitete sich der Brand schnell auf mehrere Meter aus und bedrohte eine angrenzende Gartenhütte. Der Eigentümer alarmierte die Feuerwehr. Gleichzeitig begannen Zeugen erste Löscharbeiten mit ihren Gartenschläuchen. Der Brand wurde dann durch den Einsatz eines Trupps der Feuerwehr mit einem C- Strahlrohr gelöscht. Der Brandbereich wurde abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Glücklicherweise wurden bei diesem Einsatz keine Personen verletzt. Die Feuerwehr warnt eindringlich davor Unkräuter an Hecken oder Gebäuden mit Gasbrennern aller Art zu entfernen. Alarmiert waren der Lösch-und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Hardt der freiwilligen Feuerwehr, Ein Notarzt und zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Einsatzleiter Brandamtmann Holger Coenen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell