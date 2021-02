Polizei Düren

POL-DN: Zwei versuchte Einbrüche in der Dürener Innenstadt

Düren (ots)

Zwei Einzelhandelshandelsgeschäfte wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag Ziel von Einbrechern. Beide Male missglückte der Versuch, Beute zu machen.

Am Mittwochmorgen wurde die Polizei zum evangelischen Gemeindezentrum an der Wilhelm-Wester-Straße gerufen. Dort hatten Unbekannte die Scheibe im Eingangsbereich des "Eine-Welt-Laden" teilweise eingeschlagen. Die entstandene Öffnung reichte jedoch nicht aus, um in das Geschäft eindringen zu können. Die Täter müssen zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 06:20, Uhr agiert haben. Sie entkamen unerkannt.

Ein Geschäft an der Oberstraße wurde ebenfalls Ziel von Einbrechern. Zwischen Dienstagabend, 19:00 Uhr, und Mittwochmittag, 14:00 Uhr, versuchten Unbekannte dort, ähnlich wie am Gemeindezentrum, die Schaufensterscheibe zu beschädigen, schafften es jedoch nicht, das Ladenlokal zu betreten.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Taten oder auf mögliche Täter geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell