Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weinstadt - Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr fuhr eine 54-jährige Renault-Fahrerin von der Ulrichstraße nach links auf die Schurwaldstraße ein und stieß hierbei mit einer auf der Schurwaldstraße in Richtung Stuttgarter Straße fahrenden 51-jährigen Ford-Fahrerin zusammen. Die Renault-Fahrerin war an der Einmündung vom Bremspedal gerutscht und fuhr deswegen auf die Straße ein. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Schorndorf - In der Ausfahrt der B29 von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr fuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Er fuhr an der Ausfahrt Schorndorf-Haubersbronn ab und verlor in der Kurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild, dessen massive Eisenhalterung abgerissen wurde. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Am BMW entstand Totalschaden von ca. 6.000 Euro.

Schwaikheim - Zeugenaufruf nach Gefährdung von Verkehrsteilnehmern

Am Samstagabend gegen 20 Uhr wurden drei Fahrzeugführer durch das verbotswidrige Verkehrsverhalten eines bislang unbekannten PKW BMW gefährdet. Ein 40-jähriger Motorradfahrer war zu diesem Zeitpunkt auf der B 14 in Richtung Winnenden unterwegs, als er auf Höhe vom Parkplatz Korber Kopf, von diesem BMW rechts überholt wurde. Anschließend zog der BMW so knapp vor dem Motorrad des 40-Jährigen auf die linke Fahrspur, dass dieser stark bremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Kurz darauf überholte er einen weiteren, dunklen PKW sowie einen SUV mit Anhänger in gleicher Art und Weise. Von dem BMW ist bekannt, dass er ein WN-Kennzeichen hatte. Personen, die Hinweise auf diesen BMW, Typ E 46 geben können, sowie mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 071956940 in Verbindung zu setzen.

