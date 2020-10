Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Polizei sucht nach Einbruch Zeugen

Schermbeck (ots)

Unbekannte sind Donnerstag in ein Haus am Steinbergweg in Schermbeck eingebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter über ein Fenster in das Haus gekommen sind, das auf Kipp stand. Die Einbrecher durchwühlten die Schlafzimmerschränke. Ob sie etwas gestohlen haben, konnten die Bewohner noch nicht angeben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hünxe unter der Telefonnummer 02858 / 91810-0 an.

Die Polizei rät: Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit verschließen. Denn gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern ganz leicht zu öffnen. Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

