Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim - Vorfahrtsunfall

Ein 59-jähriger Volvo-Fahrer fuhr am Samstag gegen 15:20 Uhr auf der K 2655 von Crailsheim-Beuerlbach in Richtung zur Landesstraße 1066. An der Einmündung zur Landesstraße wollte er nach rechts in Richtung Crailsheim abbiegen. Hierbei übersah er eine 21-jährige Opel-Fahrerin, die aus Richtung Kreßberg-Rudolfsberg kam. Es kam zur Kollision, durch die der Opel schleuderte und sich um 180 Grad drehte. Der Volvo geriet rechts in den Straßengraben. Die 21-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Volvo-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

Crailsheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Am Samstagabend zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Kauflandparkplatz in der Schönebürgstraße, im Bereich der Einkaufswägen, einen geparkten BMW. Nach dem Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro verursacht wurde, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter 079514800 entgegen.

