Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Taschendiebe erkannt

53881 Euskirchen-Stotzheim (ots)

Samstagvormittag (10.30 Uhr) war einem Euskirchener Paar beim Einkauf im HIT-Markt bereits ein anderes Paar aufgefallen. Dieses hielt sich im Verkaufsraum auf, ohne jedoch Einkäufe zu tätigen. Kurze Zeit später suchte das Euskirchener Paar ein Geschäft in Stotzheim auf. Auch hier fiel ihnen wieder das zuvor in Euskirchen aufgefallene Paar auf. Aus ihrem Fahrzeug konnten sie nun das Vorgehen dieses unbekannten Paares beobachten. Der Mann betrat das Geschäft während die Frau draußen vorm Eingangsbereich wartete. Als ein 81-Jähriger den Supermarkt verließ, wurde er von dem Mann des Paares verfolgt. Der 81-Jährige ging zu seinem Fahrrad und die vorm Geschäft wartende Frau folgte mit ihrem Partner dem 81-Jährigen. Hier konnten die Zeugen nun beobachten, wie dieses Pärchen versuchte, die Geldbörse aus der Jackentasche des 81-Jährigen zu stehlen. Um dieses zu verhindern, stiegen sie aus ihrem Pkw aus und schrien das Pärchen an. Sie ließen umgehend vom Diebstahl ab und flüchteten. Auf ihrer fußläufigen Flucht stießen sie gegen einen 78-jährigen Unbeteiligten. Dieser kam zu fall und verletzte sich leicht. Das Diebespaar konnte unerkannt fliehen. Die Diebe konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1

Weiblich, ca. 25-30 Jahre, ca. 165-170cm groß, normale Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, blonde kurze Haare, schwarze Kappe mit weißem Zeichen, beiger Mantel, dunkle Hose, dunkler Mund-Nasen-Schutz.

Person 2

Männlich, ca. 25-30 Jahre, ca. 180cm groß, normale Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare - seitlich kurz rasiert, beiger Mantel, dunkle Hose, dunkler Mund-Nasen-Schutz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell