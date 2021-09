Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendiebstahl

Bad Dürkheim (ots)

Am 16.09.2021 gegen 15.30 Uhr teilte eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes "Müller" einen Diebstahl mit. Demnach habe ein junger Mann, etwa 163 groß, schlanke Statur und kurze dunkle Haaren mehrere Packungen hochwertigen Parfums entwendet. Bekleidet gewesen sei der Täter mit einer Jeans, einem hellen Oberteil und einer Dunklen Basecap. Außerdem habe er eine Tasche mit der Aufschrift "New Yorker" mitgeführt haben. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

