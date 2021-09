Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen gesucht - Unfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 15.09.2021 im Zeitraum zwischen 13:30 und 13:55 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des "Le Prima" in der Sägmühle in Bad Dürkheim. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte hier, vermutlich beim Ein-/Ausparken, einen daneben geparkten PKW VW Passat auf der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu wenden.

