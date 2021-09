Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf - Kleinkraftrad entwendet und unbefugt benutzt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 15.09.2021 von 19:00 Uhr, und Donnerstag, dem 16.09.2021 bis 08:00, wurde ein Kleinkraftrad, welches vor einem Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße in Neustadt/W. verschlossen abgestellt war, durch unbekannte Täter entwendet und unbefugt genutzt. Hierzu wurde zuvor das Lenkradschloss aufgebrochen und das Fahrzeug im Anschluss kurzgeschlossen. Das entwendete Kleinkraftrad wurde schließlich durch die Täter in der Parkanlage Wallgasse in 67433 Neustadt/W. abgelegt. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen hinsichtlich eines Rollers gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell