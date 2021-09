Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Bratpfanne auf dem Herd vergessen

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen und die Polizei rückten am Mittwoch, 15.09.2021, gegen 15.20 Uhr, in die Schloßgasse aus, da in einer Appartement-Wohnung ein Brandmelder ausgelöst war. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Bewohner eine Bratpfanne auf seinem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Dadurch kam es zu einer Rauchentwicklung, welche den Brandmelder auslöste. Der Bewohner selbst konnte die Pfanne ablöschen. Sachschaden an Wohnung oder Gebäude entstand keiner.

md/ma

