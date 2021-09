Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 14.09.2021, 22 Uhr bis Mittwoch 12:30 Uhr, wurde in der Straße An der Stadtmauer in Endingen, vermutlich beim Ausparken, ein orangefarbener Pkw von der Fahrertür bis zur hinteren Tür erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher hatte dabei blaue Farbantragungen hinterlassen und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

