Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef-Aegidienberg: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Bad Honnef (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag (29.07.2021) zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Schönblick" in Aegidienberg-Rottbitze ein.

Zur Tatzeit gelangten die Einbrecher auf die rückwärtig gelegene Terrasse und hebelten ein Fenster auf. Im Haus wurden die Räume gezielt nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter unbemerkt vom Tatort. Die Ermittlungen zu Art und Umfang möglichen Diebesguts dauern derzeit noch an. Ersten Hinweisen aus der Nachbarschaft zur Folge könnten die Tatverdächtigen mit einem weißen Lieferwagen ohne Aufschrift unterwegs gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder den beschriebenen Lieferwagen in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

