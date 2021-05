Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall mit rund 70.000 Euro Sachschaden

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Donnerstag gegen 11:00 Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Mazda die Karl-Ludwig-Straße in Richtung Erzbergstraße. An der Kreuzung Maximilianstraße missachtete er die Vorfahrt eines 60-jährigen Audi-Fahrers, der in Richtung Mollstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von rund 70.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei der Kollision keiner der beiden Autofahrer verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

