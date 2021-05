Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Boxberg: Trickbetrug durch Bankmitarbeiter vereitelt

Heidelberg-Boxberg (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr erhielt eine 85-Jährige aus Heidelberg einen Telefonanruf von einem ihr gänzlich unbekannten Mann. Dieser teilte der Seniorin mit, dass sie angeblich Schulden in Höhe von rund 80.000 Euro angehäuft habe, die umgehend beglichen werden müssen. Um seine Geschichte glaubhafter zu machen, gab er den Telefonhörer an einen zweiten Mann weiter, der sich wiederum als Polizist ausgab und die Angaben seines Komplizen bestätigte. Die 85-Jährige, die glaubte tatsächlich mit einem Polizisten zu sprechen und derart unter Druck gesetzt wurde, wurde von den Trickbetrügern angewiesen, sofort eine Bank aufzusuchen. Des Weiteren sollte sie das Telefongespräch nicht beenden, sondern den Hörer lediglich zur Seite legen bis sie wieder zuhause ist. Die Seniorin machte sich daraufhin auf den Weg zu einer in der Nähe befindlichen Bank. Dort erkannten die Bankmitarbeiter/-innen sofort den versuchten Trickbetrug und klärten die Frau auf. Als sie zuhause ankam, hatten die Trickbetrüger das Gespräch bereits beendet. Die Seniorin verständigte daraufhin die Polizei. Zu einer Geldabhebung bzw. Geldübergabe kam es in der Folge nicht. In den vergangenen Tagen wurden vermehrt Anrufe von Trickbetrügern, besonders im Rhein-Neckar-Kreis, zur Anzeige gebracht. Bislang reagierten alle Betroffenen richtig, beendeten das Telefonat und informierten umgehen die Polizei.

Weitere Verhaltenstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell