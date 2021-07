Polizei Bonn

POL-BN: Geschäftseinbruch in Königswinter-Thomasberg - Täter flüchtete nach Alarmauslösung - Kripo ermittelt

Am 28.07.2021, in dem Zeitraum zwischen 00:00 und 00:45 Uhr brach eine noch unbekannte Person in des Verkaufsraum eines Obstgeschäftes auf der Dollendorfer Straße in Königswinter-Thomasberg ein: Nach der Spurenlage verschaffte sich der Unbekannte durch das gewaltsame Aufhebeln einer Nebentüre Zugang in den Verkaufsraum. Als er hierbei einen akustischen Alarm auslöste, flüchtete er aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Einbrechers, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

20-25 Jahre alt

schlanke Statur dunkler Schal als Kopftuch gebunden dunkle Atem-Schutzmaske helle Hose, dunkler Rucksack

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen und prüft auch, ob möglicherweise eine weitere Person an dem Einbruch beteiligt gewesen ist. Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse zu Art und Umfang möglichen Diebesgutes vor.

Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

