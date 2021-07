Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: E-Scooter-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss - Führerschein sichergestellt

Bonn (ots)

Am Mittwoch (28.07.2021) kontrollierten Beamte der Bonner Polizei gegen 02:20 Uhr einen 19-Jährigen, der mit einem E-Scooter in Beuel auf der Kennedybrücke in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Platz unterwegs war.

Der junge Mann fiel den Polizisten auf, da er zum einen Schlangenlinien fuhr und weil neben dem Fahrzeugführer eine weitere Person verbotenerweise auf dem Trittbrett des Elektrorollers stand. Ein bei der Kontrolle freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Die Polizisten untersagten dem 19-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt und ordneten zur Beweissicherung die Entnahme einer Blutprobe an. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Beachten Sie, dass die Nutzung eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss eine Straftat darstellen kann, die den Führerschein kosten kann. Es gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer. Ausführliche Infos zu Thema E-Scooter finden auf unserer Infoseite unter dem Link: https://bonn.polizei.nrw/artikel/e-scooter-grenzenloser-spass

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell