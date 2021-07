Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Verkehrsdelikt

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines möglichen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und sucht Zeugen.

Einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Duisdorf fiel am Samstagabend (24.07.2021) gegen 20:45 Uhr ein grauer BMW (3er Reihe) auf, der von der Straße am Burgweiher auf die Rochusstraße abbog. Dies mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen. Auf der Fahrt in Richtung Bonn-Innenstadt wurde der Wagen stark beschleunigt und überholte Autos, die in gleicher Richtung unterwegs waren. Die Polizisten führen dem BMW in einem Abstand von 500 Metern hinterher. Der Sichtkontakt zu dem Wagen riss jedoch ab, nachdem der Wagen in die Ludwig-Richter-Straße abgebogen war. Im Verlauf der Fahndung nach dem Fahrzeug wurde der BMW auf einem Stichweg der Ludwig-Richter-Straße verlassen aufgefunden. Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug in Absprache mit der Bonner Staatsanwaltschaft sicher.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen jetzt Zeugen und bitten insbesondere die Nutzer bzw. Nutzerinnen der Autos, die auf der Rochusstraße von dem BMW überholt wurden, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell