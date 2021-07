Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Raubdelikt am Kaiserplatz - Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Bonn (ots)

In der Nacht zu Samstag (24.07.2021) haben Polizeibeamte der Wache Innenstadt zwei Tatverdächtige nach einem Raubdelikt am Kaiserplatz gestellt.

Zur Tatzeit gegen 04:00 Uhr soll ein Verdächtiger aus einer vier- bis fünfköpfigen Gruppe, die aus Richtung Hofgarten gekommen sein soll, am Brunnen des Kaiserplatzes das Mobiltelefon eines 29-Jährigen entwendet haben. Dieses habe dort auf einer Musikbox gelegen. Nachdem der Eigentümer den Diebstahl bemerkt hatte, nahm dieser gemeinsam mit einer weiteren Person die Verfolgung auf. In der Folge kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit der Gruppierung. Die Verdächtigen konnten letztlich flüchten, zwei Männer (33 und 45 Jahre) wurden aber im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe von Polizeibeamten gestellt. Das entwendete Mobiltelefon wurde aufgefunden und dem Eigentümer wieder ausgehändigt.

Die Tatverdächtigen wurden ins Polizeipräsidium gebracht und von dort aus nach ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung in Absprache mit der Bonner Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Das zuständige Kriminalkommissariat 32 der Bonner Polizei hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Mögliche weitere Zeugen des beschriebenen Sachverhaltes werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

