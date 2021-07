Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Vilich: Ladendiebe in Haft

Bonn (ots)

In Haft befinden sich seit Sonntag (25.07.2021) zwei mutmaßliche Ladendiebe im Alter von 38 und 40 Jahren. Sie sollen am Samstagnachmittag (24.07.2021) in einem Baumarkt sowie einem Drogeriemarkt in Vilich Elektronik- und Kosmetikartikel im Wert von rund 450,- Euro gestohlen haben. Um 15:30 Uhr waren sie von Mitarbeitern des Baumarktes an der Gartenstraße beim Diebstahl überrascht worden. Beamte der Polizeiwache Ramersdorf nahmen die Tatverdächtigen, die derzeit beide keinen festen Wohnsitz haben, vorläufig fest und brachten sie in das Polizeipräsidium. Am Sonntag wurden sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Männer, die anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurden.

