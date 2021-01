Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Heilbronn: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Heilbronn. Eine 49-Jährige befuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem VW Golf die Uhlandstraße in Richtung der Südstraße. An der Kreuzung zur Innsbrucker Straße übersah sie scheinbar den von rechts herannahenden Fiat Ducato eines 19-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenprall beider Fahrzeuge stieß der VW Golf gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Daihatsu, welcher daraufhin auf eines davor abgestellten Renault aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall wurde niemand verletz. Es entstand lediglich hoher Sachschaden.

Ilsfeld: Reifenventile entfernt - Zeugen gesucht

Unbekannte entfernten zwischen dem 14. November 2020 und dem 2. Januar 2021 sämtliche Ventile aus den Reifen mehrerer geparkter Autos in Ilsfeld. Die Täter begaben sich innerhalb dieses Zeitraums unter anderem zu einem Kia Sportage und entnahmen alle vier Luftventile der Reifen. Dadurch lies der Druck nach und es entstand Sachschaden. Die Fahrzeuge waren jedes Mal im Bereich der Apfelplantage an der Landstraße 1105 geparkt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, und bittet diese, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Gundelsheim: Auffahrunfall führt zu verletzten Personen

Eine verletzte Person und circa 2.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Auffahrunfalls auf der Bundesstraße 27 bei Gundelsheim. Der 42-Jährige befuhr am Donnerstagmorgen, gegen 5.45 Uhr, mit seinem Ford die Bundesstraße. Hierbei übersah er vermutlich, dass der vorausfahrender Ford einer 38-Jährigen an dem dortigen Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Neckarsulm: Versucht vor der Polizei zu fliehen

Ein 26-Jähriger versuchte am Dienstagabend mit seinem Auto vor einer Polizeistreife zu flüchten. Gegen 21.45 Uhr sollte der Audi des Mannes kontrolliert werden. Als er die stationäre Verkehrskontrolle sah, wendete der Fahrer seinen Wagen und fuhr davon. Während der Flucht beschleunigte der 26-Jährige sein Fahrzeug so stark, dass er beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Pkw verlor und in der Friedrich-Gauss-Straße gegen einen Zaun der dortigen Firma fuhr. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab 1,3 Promille. Daraufhin ging es für den Mann in Begleitung der Beamten zu Blutentnahme ins Krankenhaus. Nun kommt unter anderem eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens auf den 26-Jährigen zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell