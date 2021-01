Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.01.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Lauda-Königshofen/Gerlachsheim: Einbrecher erbeuten Geldkassette

In ein Bürogebäude in Gerlachsheim sind Unbekannte eingedrungen. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 14 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 8 Uhr in der Firma in der Waldstraße. Die Einbrecher gelangten über ein Fenster in das Gebäudeinnere, wo sie in einem Büro eine Geldkassette entwendeten. Der Diebstahlschaden beträgt circa 1.500 Euro. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefonnummer 09343 62130.

Tauberbischofsheim: Exhibitionist an der Nordbrücke

Ein Exhibitionist hat am Donnerstagmittag an der Nordbrücke in Tauberbischofsheim für Aufsehen gesorgt. Zwei Frauen bemerkten den Mann gegen 12.15 Uhr im Grünstreifen an dem Fahrradweg unterhalb der Brücke. Der Unbekannte hatte seine Hose heruntergelassen, sein Oberteil hochgezogen und an seinem Glied manipuliert. Die Frauen liefen weiter über die Brücke und beschrieben den Mann der Polizei wie folgt: circa 35 Jahre alt, dunkles Haar, 175 bis 180 Zentimeter groß, mitteleuropäisches Aussehen, starke Körperbehaarung, blaues Oberteil, wobei es sich vermutlich um ein blaukariertes Hemd handelte. Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 bei der Polizeidienststelle Tauberbischofsheim zu melden.

