POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.01.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau-Kocherstetten: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Wer den VW eines 33-Jährigen in der Schloßbergsteige in Künzelsau-Kocherstetten mutwillig beschädigt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Künzelsau. Der Besitzer des VW hatte diesen am Dienstag gegen 19 Uhr in der Schloßbergsteige geparkt und stellte bei seiner Rückkehr am Donnerstag, gegen 13 Uhr fest, dass das Auto rundum durch tiefe Kratzer im Lack beschädigt war. Der Sachschaden beträgt circa 3.000 Euro. Die Polizei Künzelsau bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 bei der Polizei Künzelsau zu melden.

