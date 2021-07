Polizei Bonn

POL-BN: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Person

Bornheim-Merten (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, gegen 13:45 Uhr auf der Bonn-Brühler-Str. in Fahtrichtung Bornheim, als sich aus noch ungeklärter Ursache ein Pkw überschlug. Sowohl der 30-jährige Fahrer als auch die 27-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt und mussten zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Neben dem Unfallfahrzeug wurde noch ein geparkter Pkw beschädigt, so dass ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro entstand. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde das Fahrzeug des 30-jährigen Fahrers von der Polizei sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell