Eine starke Rauchentwicklung in einer Garage in der Straße "im Stöckle" hat am Dienstagmorgen die Singener Feuerwehr auf den Plan gerufen. Am Montagabend entsorgte ein Anwohner Holzkohlereste in einem Korb, den er in seine Garage stellte. Am nächsten Morgen sorgten die noch nicht völlig erloschenen Kohlereste für einen Schwelbrand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 300 Euro an mehreren in der Garage gelagerten Gegenständen.

