Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Feuerwehreinsatz nach Fahrzeugbrand (27.10.2020)

Singen (Hohentwiel)Singen (Hohentwiel) (ots)

Zu einem Brand im Motorraum eines Autos ist es am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses in der Georg-Fischer-Straße gekommen. Ein etwa 15 Minuten zuvor dort abgestellter Mercedes der C-Klasse fing vermutlich infolge eines technischen Defekts im Motorraum Feuer. Die nach Verständigung mit zwei Fahrzeugen und 12 Mann eintreffende Feuerwehr Singen konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. An dem schon älteren Fahrzeug entstand durch den Brand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

