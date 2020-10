Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Böhringen

Landkreis Konstanz) Unbekannte schlagen Heckscheibe eines Autos ein - Polizei bittet um Hinweise (27.10.2020)

Radolfzell am Bodensee, Böhringen

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, welche Unbekannte am frühen Dienstagmorgen, zwischen 5 Uhr und 7 Uhr, an einem Seat Ibiza begangen haben. An dem in einer Tiefgarage der Singener Straße abgestellten Auto wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Personen, die Angaben zu den Tätern machen können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Telefon 07720 95066-0, zu melden.

