Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS - Tankstellenraub in Barmen

Wuppertal (ots)

In der Straße Linde wurde am 04.06.2021, um 21:10 Uhr, eine Tankstelle ausgeraubt. Zwei unbekannte Täter betraten den Geschäftsraum und drängten die Mitarbeiterin (18) unter Vorhalt eines Messers verbal dazu, den Inhalt der Kasse heraus zu geben. Nach dem Raub entfernten sie sich fußläufig vom Tatort in Richtung Remscheid. Die Täter werden als circa 1.85m groß beschrieben. Einer von ihnen hat eine stämmige Figur und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Zudem trugen die Räuber blaue OP-Masken. Am 23.05.2021 gab es in der Barmer Straße in Remscheid Lüttringhausen - unweit des jetzigen Tatortes - einen ähnlichen Tankstellenraub (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4923796). Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Wuppertal hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft mögliche Zusammenhänge. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

