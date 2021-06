Polizei Wuppertal

POL-W: W Häuserbrand in Sudberg

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es gegen 03:05 Uhr zu einem Brand zweier Wohnhäuser an der Straße Oberheidt. Ein Bewohner alarmierte die Feuerwehr, nachdem er eine starke Rauchentwicklung in seinem Schlafzimmer feststellte. Das Bett des 84-Jährigen geriet kurz darauf in Flammen. Löschversuche des Eigentümers verliefen ohne Erfolg. Der Senior verließ das Wohnhaus mit Hilfe seiner Tochter, die im Nachbarhaus lebt. Das Feuer breitete sich in dem Wohnhaus rasch aus und griff auch auf das Dachgeschoss des Nachbarhauses über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Brände an beiden Wohnhäusern. Der Senior und drei Bewohner des Nachbarhauses wurden durch Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das betroffene Wohnhaus sowie das Dachgeschoss des Nachbarhauses brannten komplett aus. Es entstand circa 800.000 Euro Sachschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell