Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Montag 22 Uhr und Dienstag 6.30 Uhr in ein Anwesen in der Rainer-Haungs-Straße. Der Täter verschaffte sich vermutlich Zutritt durch Aufbrechen der Wohnungstür. Aus dem Inneren entwendete der Langfinger Bargeld. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07821 277-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell